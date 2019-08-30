30.08.2019 - 15:09
2. Dönem Bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının sonuçları için heyecan dorukta. Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden 2. Dönem Bekçilik yazılı sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. Bekçi adayları ise arayışa geçti. İşte sabırsızlıkla beklenilen o gün...
2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 24 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 14.00’da sınavı gerçekleştirildi.
2. DÖNEM BEKÇİLİK YAZILI SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçilik yazılı sınav sonuçları 05 Eylül 2019 tarihinde açıklanacak olup, sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar 09 Eylül 2019 tarihi saat 17.00’a kadar aynı usullerle yapılacaktır.