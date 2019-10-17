17.10.2019 - 10:31 |
2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sözlü sınav giriş yerleri ve tarihleri belli oldu!
Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sözlü Sınavına Katılacak Adayların Sınav Merkezleri ile Tarihleri yayımlandı. Bekçi adayları, sınav giriş yerlerini ve sınav tarihlerini öğrenmek için arayışa koyuldu. Peki 2. dönem bekçilik sınav giriş yerleri ve tarihleri nereden öğrenilir?
2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar sözlü sınavına katılacakları sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile ais.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen tarihte ve sınav merkezinde adaylar sözlü sınavına katılacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan duyuru tebliğ niteliğindedir.
Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.
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