2 Eylül Hadi ipucu sorusu cevabı: İslamabad hangi ülkenin başkentidir?

Son zamanların en eğlenceli oyunları arasında yer alan Hadi'nin bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu açıklandı. İşte büyük bir heyecanla beklenen 2 Eylül ipucu sorusunun yanıtı...



SORU



İslamabad hangi ülkenin başkentidir?



CEVAP



Pakistan



İSLAMABAD İLE İLGİLİ BİLGİLER



İslamabad, Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin başkentidir. Şehir, 1960'lı yıllarda Karaçi'nin yerine başkent olması için inşa edilmiştir. Şehrin inşa edilmesinin birkaç nedeni vardır: Ülkenin gelişimi Karaçi'nin gelişimi ile doğru orantılıydı ve bu yüzden Başkan Eyüb Han bunu eşit şekilde dağıtmak istiyordu.