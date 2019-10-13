2 FETÖ'cü daha tutuklandı!

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolleri sonrası sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 7 kişi ise serbest bırakıldı.