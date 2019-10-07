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07.10.2019 - 10:44 | | İHA

2 günde üç ayrı operasyon! Tam 128 kişi yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde 2 günde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen 128 düzensiz göçmen yakalandı.

2 günde üç ayrı operasyon! Tam 128 kişi yakalandı

Didim, Tekağaçburnu’nda iki, Akbük mevkiinde bir olmak üzere üç ayrı operasyonda 128 düzensiz göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Tekağaçburnu güneyinde lastik bot ile yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan Suriye uyruklu 18’i çocuk 48 düzensiz göçmen ele geçirildi. Yine Tekağaçburnu kuzeyinde lastik bot ile yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen Afganistan uyruklu 24’ü çocuk 40 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Çalışmalarına devam eden ekipler bu kez Akbük açıklarında lastik botla yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen Suriye uyruklu 17’si çocuk 40 düzensiz göçmeni yakaladı. Üç ayrı operasyonda yakalanan 128 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Aydın Göç İdaresi’ne gönderildi.

 

 

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