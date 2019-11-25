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25.11.2019 - 15:07 | | DHA

2 gündür haber alınamayan adam tatile gitmiş!

Antalya’da Ali Haydar Ertaş'tan (59) haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Polis, itfaiye yardımı ile eve pencereden girip, kontrol etti. Ancak Ertaş'ın Eskişehir'e akrabalarına gittiği ortaya çıktı.

2 gündür haber alınamayan adam tatile gitmiş!

Polis ve itfaiye ekiplerini harekete geçiren olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı'nda 6 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Dairesinde tek başına yaşayan Ali Haydar Ertaş'tan iki gündür haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yardımı ile pencereden eve giren polis, Ali Haydar Ertaş'a ulaşamadı. Ertaş'ın, Eskişehir'e bir yakınına misafirliğe gittiği öğrenildi.

Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, tutanak tutup ayrıldı.

 

 

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