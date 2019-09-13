2 İngiliz otel odasında ölü bulundu!

Taksim’de bir apart otel de tatil için Türkiye’ye gelen, İngiliz uyruklu Adrian Samuel B. (60) ile Halina Paula De S. (59) bugün sabah saatlerinde ölü olarak bulundu. Geçen hafta otele yerleşip en son önceki gece İstanbul’u gezdikten sonra odalarına çekilen ikiliden 2 gün haber alınamadı.

Otel çalışanlarının merak ettiği çift sabah saatlerinde temizlik için odaya girmeye çalışıp temizlik görevlisi kadının ihbarıyla bulundu. Otel personelinin kapıyı kırarak girdiği odada ikili, yataklarının üzerinde hareketsiz ve cansız halde bulundu.

İhbar üzerine otele gelen ekipler Blight ve De Silva’nın hayatta olmadığını belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cesetler üzerinde darp ve yaralama izine rastlanmazken ikilinin alkol ve uyuşturucu kaynaklı bir zehirlenmeden hayatlarını kaybetmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Hayatlarını kaybeden 2 İngiliz’in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.