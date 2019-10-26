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26.10.2019 - 15:43 | | DHA

2 kadının sır ölümü! 6 kişi gözaltına alındı

Adıyaman'da, Songül Önemli ve Cansu Güven'in pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybettiği olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

2 kadının sır ölümü! 6 kişi gözaltına alındı

Olay, dün gece Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Boş araziden gelen silah sesleri üzerine bölgeye giden mahalle sakinleri, Songül Önemli ile Cansu Güven'i yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Cansu Güven'in öldüğü belirlendi. Hastaneye kaldırılan Songül Önemli de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çevrede yapılan araştırmada, olayda kullanıldığı belirlenen pompalı tüfek bulundu.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, 6 kişiyi gözaltına aldı. Adıyaman Valiliği'nden de konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"25.10.2019 günü saat 21.50 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi boş arsada, iki kadının silahla yaralandığı bilgisi üzerine, ekiplerimizce olay yerine intikal edildiğinde; Cansu Güven isimli şahsın olay yerinde öldüğü, Songül Önemli isimli şahsın ise hastaneye kaldırıldığı ve hastanede hayatını kaybettiği, yapılan ilk incelemelerde olay yerinde bulunan pompalı tüfeğin kullanılmış olduğu anlaşılmış olup, bahse konu olayla ilgili 6 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, konu ile ilgili tahkikata başlanmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'EYT çıkar mı?' sorusuna yanıtCumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Ilgaz Tesisleri önünde bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Burada bulunan bir kadının "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" sorusuna "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" yanıtını verdi.
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