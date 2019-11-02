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02.11.2019 - 21:17 |

2 Kasım Sayısal Loto sonuçları açıklandı... Şeytanın bacağı kırıldı

3 çekiliştir devreden Sayısal Loto'nun sonuçları açıklandı. 2 Kasım tarihli Sayısal Loto'nun 1267. çekilişinde 06-29-31-32-44-45 numaraları düştü. 6 şanslı numarayı bu akşam İstanbul Bahçelievler'den bir kişi bilirken talihli 7.274.196,85 TL'nin sahibi oldu.

2 Kasım Sayısal Loto sonuçları açıklandı... Şeytanın bacağı kırıldı

Çarşamba ve perşembe günlerinin vazgeçilmez şans oyunu Sayısal Loto'nun sonuçları açıklandı. 3 çekiliştir devreden Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişinde 06-29-31-32-44-45 numaraları düştü. Geçen çekilişten ise 4.932.148,31 TL 1267'nci çekilişe devretmişti. Bu akşam beklenen oldu ve 1 kişi 6 şanslı numarayı bildi.

2 Kasım Sayısal Loto sonuçları açıklandı... Şeytanın bacağı kırıldı

İstanbul Bahçelievler'deki talihli 7.274.196,85 TL'nin sahibi oldu. 5 bilenler 9.010,85 TL, 4 bilenler 110,90 TL ve 3 bilenler 14,05 TL kazandı.

 

 

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