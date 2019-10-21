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21.10.2019 - 09:31 | | AA

2 lastik botta 93 göçmen yakalandÄ±!

Ä°zmir'in Seferihisar ve FoÃ§a ilÃ§elerinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan 93 dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§men yakalandÄ±.Â

2 lastik botta 93 göçmen yakalandÄ±!

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Seferihisar'Ä±n Teke Burnu aÃ§Ä±klarÄ± ile FoÃ§aÂ  ilÃ§esine baÄŸlÄ± Aslan Burnu aÃ§Ä±klarÄ±nda 2 lastik botta dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§men olduÄŸuÂ  ihbarÄ± Ã¼zerine Sahil GÃ¼venlik unsurlarÄ± harekete geÃ§ti.

Durdurulan botlarda 38'i Afganistan, 22'si Kongo, 11'i Irak, 6'sÄ±Â  GÃ¼ney Afrika, 4'Ã¼ Ä°ran, 4'Ã¼ Senegal, 2'si Togo, 2'si Mali, 1'i Liberya, 1'i OrtaÂ  Afrika, 1'i Nijerya 1'i de Etiyopya uyruklu olmak Ã¼zere 93 dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§menÂ  yakalandÄ±.

AralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§menler,Â  iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶nderildi.

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Her gün aynÄ± saatte bu balonu uçuruyorlar! Onun sayesinde haberimiz oluyor...Türkiye'nin 9 noktasÄ±ndan her gün gökyüzüne salÄ±nan meteoroloji balonlarÄ±, atmosferin her bir katmanÄ±ndan sÄ±caklÄ±k, nem, basÄ±nç, rüzgarÄ±n hÄ±zÄ± ve yönüne iliÅŸkin verileri anlÄ±k olarak tahmin merkezlerine bildirerek, hava tahmini oluÅŸturulmasÄ±nda önemli rol oynuyor. Meteoroloji balonlarÄ±nÄ±n gökyüzüne bÄ±rakÄ±lma anÄ± havadan görüntülenirken, Meteoroloji MüdürlüÄŸü yetkilileri hava tahmini yapan balonlarla ilgili Ä°HAâ€™ya bilgi verdi.
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