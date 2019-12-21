2 metre, 200 kilogram... Dev karaya vurdu!

Sahil Mahallesi'ndeki plajda yürüyüş yaparken, kıyıya vuran orkinosu gören vatandaşlar, Çiftlikköy Belediyesi ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 2,2 metre uzunluğunda ve 200 kilogram ağırlığında olduğu belirlenen orkinosu, iş makinesi yardımıyla sahilden aldı. Ekipler, balığı uygun ortamda gömmek üzere alandan uzaklaştırdı.