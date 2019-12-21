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21.12.2019 - 14:27 | | AA

2 metre, 200 kilogram... Dev karaya vurdu!

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki 200 kilogramlık ölü orkinos kıyıya vurdu.

2 metre, 200 kilogram... Dev karaya vurdu!

Sahil Mahallesi'ndeki plajda yürüyüş yaparken, kıyıya vuran orkinosu gören vatandaşlar, Çiftlikköy Belediyesi ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 2,2 metre uzunluğunda ve 200 kilogram ağırlığında olduğu belirlenen orkinosu, iş makinesi yardımıyla sahilden aldı. Ekipler, balığı uygun ortamda gömmek üzere alandan uzaklaştırdı.

Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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