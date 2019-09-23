MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem2 milyon 750 bin litre deniz suyu temiz kaldı
23.09.2019 - 07:50 | | HABER ARAŞTIRMA Göcek

2 milyon 750 bin litre deniz suyu temiz kaldı

2 milyon 750 bin litre deniz suyu temiz kaldı

Gelecek nesillere temiz denizler bırakmak için bir araya gelen DenizTemiz Derneği/ TURMEPA ortak bir projede buluştu. Dernek ve D-Marin’in özel olarak hazırlattığı, 11,50 metre boyunda, 3.80 metre genişliğinde, 11 bin litre pis su kapasitesi, 400 litre sintine suyu toplama kapasitesine sahip olan atık toplama teknesi yaz sezonu boyunca Hisarönü Körfezi’nde mobil olarak hizmete başladı. Marmaris Hisarönü Körfezi’nde 702 yat ve tekneden 350 bin litre gri ve siyah su alımı gerçekleştirdi. Proje sayesinde 2 milyon 750 bin litre deniz suyunun temiz kalması sağladı.

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ve D-Marin Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Altan bu iş birliğini duyurmak amacıyla D-Marin Göcek’te bir araya geldi. Son dönemde çevre felaketlerinin sıklıkla yaşanmasının çevrenin herkes için ne kadar önemli bir konu olduğunu ortaya koyduğunu belirten Altan, “Çevre konusunda da kurumların üzerine düşen fedakarlığı ciddiyetle yapması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

25 yıldır denizleri korumak için çalıştıklarını belirten DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu da, “D-Marin ile Didim, Turgutreis ve Göcek’te 5 yıldır sürdürdüğümüz proje ile 813 çocuğumuza eğitim verdik. Öğretmenlere de eğitimler verilecek” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla buluştu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

23 Eylül On Numara çekilişi saat kaçta başlayacak?

23 Eylül On Numara çekilişi saat kaçta başlayacak?

Son dakika: Şırnak'ta operasyon! 7 terörist etkisiz hale getirildi...

Son dakika: Şırnak'ta operasyon! 7 terörist etkisiz hale getirildi...

Otomobil dereye uçtu! 2 ölü, 6 ağır yaralı

Otomobil dereye uçtu! 2 ölü, 6 ağır yaralı

Aşı kartı e-Nabız’da

Aşı kartı e-Nabız’da

Sıradaki Haber