2 milyon 750 bin litre deniz suyu temiz kaldı

Gelecek nesillere temiz denizler bırakmak için bir araya gelen DenizTemiz Derneği/ TURMEPA ortak bir projede buluştu. Dernek ve D-Marin’in özel olarak hazırlattığı, 11,50 metre boyunda, 3.80 metre genişliğinde, 11 bin litre pis su kapasitesi, 400 litre sintine suyu toplama kapasitesine sahip olan atık toplama teknesi yaz sezonu boyunca Hisarönü Körfezi’nde mobil olarak hizmete başladı. Marmaris Hisarönü Körfezi’nde 702 yat ve tekneden 350 bin litre gri ve siyah su alımı gerçekleştirdi. Proje sayesinde 2 milyon 750 bin litre deniz suyunun temiz kalması sağladı.

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ve D-Marin Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Altan bu iş birliğini duyurmak amacıyla D-Marin Göcek’te bir araya geldi. Son dönemde çevre felaketlerinin sıklıkla yaşanmasının çevrenin herkes için ne kadar önemli bir konu olduğunu ortaya koyduğunu belirten Altan, “Çevre konusunda da kurumların üzerine düşen fedakarlığı ciddiyetle yapması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

25 yıldır denizleri korumak için çalıştıklarını belirten DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu da, “D-Marin ile Didim, Turgutreis ve Göcek’te 5 yıldır sürdürdüğümüz proje ile 813 çocuğumuza eğitim verdik. Öğretmenlere de eğitimler verilecek” diye konuştu.