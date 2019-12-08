CHP’ye yakın duruşuyla gündeme gelen Halk TV’nin, İngiltere’de yaşayan Türk işinsanı Cafer Mahiroğlu’na 2 milyon dolara satıldığı iddialarıyla ilgili tartışmalar, dün de konuşulmaya devam etti.

Halk TV, CHP’ye yakın bir televizyon kanalı ihtiyacını karşılamak için 10 Ocak 2005 tarihinde, çok sayıda ismin maddi katkısıyla kuruldu. Ve dönemin genel başkanı Deniz Baykal adına tescil ettirildi. Yayın hayatına Ankara’da Paris Caddesi’nde başlayan kanal, önceleri CHP’nin prodüksiyon, reklam filmi ve canlı yayınlarını üstlendi. Halk TV, 2 Şubat 2011 tarihinde yayın akışını 15 günlüğüne aksatsa da, 18 Şubat 2011’de yayın hayatına kaldığı yerden devam etti.

GEZİDEN SONRA YILDIZI PARLADI

Halk TV yıldızının parladığı dönemi 2013 yılında başlayan Gezi eylemleri ile yaşadı. Gezi eylemleri sırasında diğer kanalların aksine yaptığı kesintisiz yayın nedeniyle sol kesimlerin izlediği kanal oldu. Halk TV, bir dönem CHP’ye yaklaşımıyla da tartışıldı. Her ne kadar CHP’nin televizyon kanalı olarak da anılsa Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan daha çok, muhalifi Muharrem İnce’ye yakın duruşu dikkat çekti.

TORUN CEO OLDU

31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin belediye sayısını artırmasının ardından Halk TV’de tartışmalı günler başladı. Deniz Baykal, 31 Mart seçimlerinin ardından kanalda yönetim değişikliğine gitti ve kanalın başına kızı Aslı Baykal’ı getirdi. Aslı Baykal’ın 23 yaşındaki oğlu Alican Baykal Erkılıç’ın CEO olarak atanması da tartışılan bir başka konu oldu. Bir süre sonra ise yıllardır Halk TV’de görev yayan bazı çalışanlar işten çıkarıldı. Kanalın Genel Müdürü Şaban Sevinç ise istifa ederken yerine Serhan Asker görevlendirildi. Serhan Asker’in 31 Mart yerel seçimleri öncesi canlı yayında Kılıçdaroğlu’na sorduğu sorular ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “Sen” diye hitap etmesi tepkilere neden olmuştu.

PARA HESABA GEÇTİ Mİ?

Halk TV’nin kurulduğu dönemde CHP Genel Saymanı olan Mahmut Yıldız ve TBMM Başkanvekili Yılmaz Ateş ile halen Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Tuncay Özkan, satış işlemine ilişkin soruları yanıtsız bırakırken, Aslı Baykal ve Ataç Baykal sessizliğini koruyor. Kanalın Genel Müdürü Serhan Asker ise dün akşam yaptığı açıklamada kanalın satışıyla ilgili şuan herhangi bir durumun söz konusu olmadığını, satılmadığını söyledi. Asker’in yalanladığı satış iddiaları, tartışılmaya devam etti.

ŞUAN SATIŞ SÖZ KONUSU DEĞİL

Halk TV’nin kurulduğu dönemde CHP Genel Saymanı olan Mahmut Yıldız ve TBMM Başkanvekili Yılmaz Ateş ile halen Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Tuncay Özkan, satış işlemine ilişkin soruları yanıtsız bırakırken, Aslı Baykal ve Ataç Baykal sessizliğini koruyor. Kanalın Genel Müdürü Serhan Asker ise dün akşam Hürriyet’e yaptığı açıklamada kanalın satışıyla ilgili şuan herhangi bir durumun söz konusu olmadığını, satılmadığını söyledi. Asker’in yalanladığı satış iddiaları, tartışılmaya devam etti.

HÜRRİYET