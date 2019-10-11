2 milyon TL'lik araç bilmecesi!

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, şarkıcı Aylin Coşkun, 2017 yılı başında Range Rover marka arazi aracı almak için Şükrü Y. adlı bir galericiyle anlaştı. Coşkun, 318 bin Euro'luk araç için 100 bin Euro kapora verdi. Ancak aylar geçmesine rağmen Coşkun cipini teslim alamadı. Yıl sonu yaklaştığında, Coşkun aracın modelini 2017'den 2018'e yükseltmek için 104 bin 200 Euro daha ödedi.

GÜMRÜKTE TAKILMIŞ



İddiaya göre; cipin tüm bedellerini ödeyen şarkıcıya, gümrükte bazı aksaklıklar çıktığı ve gecikme olacağı söylendi. Cipini alamayan Coşkun, savcılığa başvurdu. İfadesi alınan Şükrü Y., "Coşkun kapora verdi ama aracın satışı için ödeme yapmadı. Ben de teslim etmedim" dedi. Savcılık, Coşkun'a hukuk mahkemesine başvurması gerektiğini söyledi.