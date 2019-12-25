2 motosikleti çalan şüpheliler gezerken yakalandı

UYAP sorgusunda Manavgat Asliye Ceza İlamat Masasınca “İş Yeri Dokunulmazlığının İhlali” suçundan arandığı anlaşılan şüpheli G.G.’nin 30 Aralık’ta Yayla Mahallesi Remzi Güven Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen mala zarar verme olayının şüphelisi olduğu belirlendi. Şüpheli G.G.’nin Asayiş ekiplerince yakalandığı sırada kullanmakta olduğu plakasız motosikletin şase numarasından yapılan sorgusunda Çolaklı Mahallesi'nde jandarma bölgesinden çalıntı olduğu belirlendi. Her iki motosiklet de sahiplerine teslim edildi.

G.G. ve suça sürüklenen çocuk E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.