2 Ocak 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları yayımlandı (MPİ bilet sorgulama ve kazandıran numaralar)

2020 yılının ilk Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Yurdumuzun dört bir yanında zengin olma hayaliyle şansını deneyen binlerce vatandaşımızın araştırdığı 2 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçlarını haberimiz içeriğinde bulabilir ve arama motorundan ikramiye çıkıp çıkmadığını bulabilirsiniz. İşte 2 Ocak 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları...



2 OCAK 2020 SÜPER LOTO SONUÇLARI



13, 14, 32, 35, 38, 41









SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI