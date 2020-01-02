02.01.2020 - 22:10 |
2 Ocak 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları yayımlandı (MPİ bilet sorgulama ve kazandıran numaralar)
Süper Loto'da heyecan bu yılın ilk çekilişiyle bu akşam devam etti. Yine yineden büyük bir heyecan fırtınasına sahne olan Süper Loto'da günün kazandıran numaları da Milli Piyango İdaresi tarafından yayımlandı. İşte canlı yayında gerçekleştirilen 2 Ocak 2020 Süper Loto çekilişinde amorti, ikramiye ve sonuç sorgulama motoru...
2020 yılının ilk Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Yurdumuzun dört bir yanında zengin olma hayaliyle şansını deneyen binlerce vatandaşımızın araştırdığı 2 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçlarını haberimiz içeriğinde bulabilir ve arama motorundan ikramiye çıkıp çıkmadığını bulabilirsiniz. İşte 2 Ocak 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları...
2 OCAK 2020 SÜPER LOTO SONUÇLARI
13, 14, 32, 35, 38, 41
SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI