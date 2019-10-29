2 otomobil çarpıştı! Karı koca yaralandı

Kaza, Çivril ilçesi Konak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çağrı Kabakoğlu idaresindeki 20 ABC 768 plakalı otomobil, Mehmet Akdağ yönetimindeki 20 LF 999 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Akdağ’ın kullandığı otomobil adeta parçalarken araç içerisinde bulunan sürücü Akdağ ile eşi Nevriye Akdağ yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazada parçalanan otomobilin lastiklerinin yol ortasına savrulması ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.
Kaza sonrası jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
Cinsiyet değiştirmek isteyen kız, sevdiği kızı kaçırmak isteyince olan kuzene oldu!Konya'nın Emirgazi ilçesinde, cinsiyet değiştirmek için tedavi olduğu öne sürülen Özlem K. (27), sevdiği İ.K. adlı kızı evinden kaçırmak istedi. Özlem K., buna engel olmaya çalışan İ.K.'nin kuzeni Şenol K.'yi (43) tabancayla vurarak, karnından yaraladı. Çıkan arbedede dövülen Özlem K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.