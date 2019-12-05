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05.12.2019 - 15:36 | | DHA

2 otomobil ve bir traktör! Feci kaza

Gaziantep’in Nizip ilçesinde 2 otomobil ve bir traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

2 otomobil ve bir traktör! Feci kaza
2 otomobil ve bir traktör! Feci kaza
2 otomobil ve bir traktör! Feci kaza
2 otomobil ve bir traktör! Feci kaza
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Kaza, öğleden sonra Nizip-Karkamış yolu üzerinde meydana geldi. Nizip yönüne ilerleyen Bozan Ateş yönetimindeki 27 NB 661 plakalı otomobile, Mercanlı Mahallesi yakınlarında peşinden gelen İbrahem Jendie 27 C 1198 plakalı otomobil çarptı. Bu sırada araçlar Kasım Çolak idaresindeki 27 NV 368 plakalı traktöre de çarptı. Zincirleme kazada sürücülerden Kasım Solak yaralandı.

Yaralı sürücü Nizip Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

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