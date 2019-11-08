2. Sıfır Atık Zirvesi’nde dünyada sıfır atık yönetimi konuşuldu

Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi, dünyadan ve Türkiye’den birçok katılımcıyı “Atıklarını Azalt – Yarınları Kurtarmaya Bugünden Başla” teması ile 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi’nde buluşturdu.



Türkiye’de sürdürülebilir çevre ve kalkınma alanında önemli bir yol kat edilmesini sağlayan Sıfır Atık Projesi kapsamında yapılan etkinlik, gün boyu süren çok sayıda oturuma ev sahipliği yaptı. Oturumlarda, küresel çapta sıfır atık projeleri, dünya kentlerinde dönüşüm ve sürdürülebilirlik çalışmaları, yerel yönetimlerde atık yönetimi ve finansmanı, döngüsel ekonomide sürdürülebilir atık yönetimi ve kaynakların verimli kullanımı gibi çok sayıda başlık ele alındı.



Dünyadan ve Türkiye’den çevre konusunda otorite olan pek çok isim katılımcılılarla buluştu. Bu isimler arasında; OECD Çevre Direktörü Yardımcısı Anthony Cox, BM Sınai Kalkınma Teşkilatı Türkiye Direktörü (UNIDO) Süleyman Yılmaz, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) Çevre Birimi Yöneticisi Smail Alhilali, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Direktörü Claudio Tomasi, Prof.Dr. Osman Atilla Arıkan, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Recep Akdeniz, İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yer aldı. Dünyaca ünlü çevre gönüllüleri Nana Firman, Ibrahim Abdul Matin’in yanı sıra WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Genel Müdürü Aslı Pasinli özel bir oturumda bir araya geldi.











OECD Çevre Direktörü Cox: “Türkiye’de Plastik Poşetlerin ücretlendirilmesi şimdiden büyük fayda sağladı”

Sıfır Atık Zirvesi’nin çok önemli bir inisiyatif olduğunu belirten OECD Çevre Direktörü Yardımcısı Anthony Cox, bu etkinliğe katılarak destek olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek konuşmasına başladı. Sıfır atığın ekonomiyle entegrasyonu hakkında görüş bildiren Cox, kürsel ekonominin önemine dikkat çekti. Küresel boyutta bu konuya yaklaşmanın ekolojiye faydalarının yanı sıra inovasyondan istihdama pek çok alanda etkilerinin görüleceğini belirten Cox, “Bu konu gelecek nesiller için çok önemli. Onlara yaşanabilir bir gezegen bırakmamız gerekiyor. OECD olarak bir bu farkındalıkla ekonomik politikaların değişimi nasıl getirebileceği üzerine odaklanıyoruz.

Fiyatlandırma ve vergi politikalarının yanı sıra hükümet aksiyonlarının burada önemli rolü var. İnovasyonun atığı azaltacak şekilde ilerlemesi de aynı şekilde. Almanya, Fransa ve İngiltere gibi OECD ülkeleri sıfır atık ve dönüşüm konusunda uzun zamandır önemli adımlar atıyorlar. Bu ülkelerin 30 yılı aşkın süredir bu konuda çalıştıklarını söyleyebiliriz. Türkiye bu yola yeni çıkmış durumda. Sıfır atık stratejisi çok önemli bir adım. Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi gibi adımlar şimdiden büyük fayda sağlamaya başladı.