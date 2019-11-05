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05.11.2019 - 13:58 | | DHA

2 ton çöpün içinde 1 saat aradı! Sonunda...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, poşete koyduğu 10 bin lirayı yanlışlıkla konteynere atan Mehmet Erkoç (66), çöplerin doldurulduğu kamyonunun peşine düştü. Kamyon sürücüsünü depolama tesisine ulaşmadan durduran Erkoç, yere dökülen 2 ton çöpü 1 saat karıştırarak, parasını bulabildi.

2 ton çöpün içinde 1 saat aradı! Sonunda...

Fethiye'ye bağlı Babataş Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Erkoç, bankadan çektiği 10 bin lirayı poşete koydu. Erkoç, dün akşam, para dolu poşeti mutfaktaki diğer çöplerle yanlışlıkla evinin önündeki konteynere attı.

Erkoç, 2 saat sonra durumun farkına vardı. Koşarak, evden çıkıp, konteynere bakan Erkoç, çöplerin belediye ekiplerince alındığını gördü. Bunun üzerine Erkoç, çöp kamyonunun peşine düştü. Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden bilgi alan Erkoç, sokak sokak kamyonu aradı. Erkoç, Çatalarık Mahallesi'nde çöpün yüklendiği ve depolama tesisine boşaltım yapılacak aracı buldu.

Mehmet Erkoç'un yardım istemesi üzerine Fethiye Belediyesi Hayvan Pazarı'na getirilen çöp kamyonu, araziye boşaltıldı. Erkoç, yaklaşık 2 ton çöpün içinde 1 saat boyunca para dolu poşeti aradı. Çöplerin arasında poşeti bulan Erkoç, büyük sevinç yaşadı. 10 bin lira Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tutanakla Mehmet Erkoç'a teslim edildi.

3 ülkenin kesiştiği nokta... Teröristlerin kabusu olacak!Türkiye'nin güneyindeki terör örgütlerinin temizlenmesi için yürüttüğü operasyonlarla sınır hattı önemli ölçüde güvenli hale getirilirken, Habur'dan sonra Irak'a doğrudan geçişi sağlayacak yeni kurulacak Ovaköy Sınır Kapısı ile bu ülke üzerinden Suriye'deki terör örgütlerine yapılan silah ve mühimmat sevkiyatının da sonlandırılması hedefleniyor. Dohuk ile Şırnak valilikleri arasında 2014'te imzalanan protokolle faaliyete geçmesi kararlaştırılan Ovaköy Sınır Kapısı'nın açılması için Irak Merkezi Hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) mutabakatı bekleniyor.
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