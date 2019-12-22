MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 2 ton hamsi 2 saatte tükendi!
ABONE OL
22.12.2019 - 16:30 | | DHA

2 ton hamsi 2 saatte tükendi!

Ankara’da, Mamak Belediyesi ve Balıkçılar Esnaf Odası'nca ilk kez düzenlenen Balık Festivali'nde, dağıtılan 2 ton hamsi 2 saatte tüketildi.

2 ton hamsi 2 saatte tükendi!
2 ton hamsi 2 saatte tükendi!
2 ton hamsi 2 saatte tükendi!
2 ton hamsi 2 saatte tükendi!
Haberin Tüm Fotoğrafları

Mamak Üreğil Millet Bahçesi'nde düzenlenen Hamsi Festivali'ne, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak Başkanı Mehmet Ali Demir ve Balıkçılar Esnaf Odası Başkan Vekili Mehmet Çelik ile yüzlerce kişi katıldı. Kurulan mangallarda pişirilen 2 ton hamsi, yaklaşık 5 bin kişiye dağıtıldı. Festivalde halk, çalınan kemençe eşliğinde horon oynadı.

'BALIK KARADENİZ'DE YAKALANIR, ANKARA'DA YENİR' 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, festivallerin insanlar arasındaki kültür alışverişine katkıda bulunduğunu belirterek, "İlçemizin kültür, sanat, eğlence hayatına renk katması için balık festivali düzenliyoruz. Mamak Belediyesi olarak balık festivaline ev sahipliği yaparak bir farkındalık çalışması yapmak istedik. Bugün burada vatandaşımızla aynı sofrayı aynı coşkuyu paylaşıyoruz. Balık Karadeniz'de yakalanır, ancak en tazesi Ankara'da yenir" dedi.

Halk festivalin her yıl düzenlenmesini istedi.

 

 

 

 

Gülen Adam filmi gerçek oldu! Evi kamyonla taşıdıÇorum’da, kamyonun kasasına yüklü ahşap prefabrik evin taşındığını görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ev yüklü kamyon, başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı 'Gülen Adam' filmindeki ev taşıma sahnesini akıllara getirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 asgari ücret ne kadar olacak, belli oldu mu? Asgari ücret ve AGİ zammında son dakika gelişmesi

2020 asgari ücret ne kadar olacak, belli oldu mu? Asgari ücret ve AGİ zammında son dakika gelişmesi

65 yaş aylığına zam müjdesi!

65 yaş aylığına zam müjdesi!

Bu alet insanları delirtiyor!

Bu alet insanları delirtiyor!

Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak?

Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak?

Sıradaki Haber