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13.10.2019 - 22:44 | | İHA

2 yıl önce aynısını yaşamıştı! Bu kez ölümden kaçamadı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde çatıdan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti. Yaşlı adamın 2 yıl önce de çatıdan düşerek yaralandığı ve bir süre yoğun bakımda kaldığı öğrenildi.

2 yıl önce aynısını yaşamıştı! Bu kez ölümden kaçamadı

Edinilen bilgiye göre, Çaycuma ilçesine bağlı Geriş köyünde yaşayan 71 yaşındaki Avni Dedeoğlu, kış öncesi tamir yapmak için iki katlı evinin çatısına çıktı. Dedeoğlu, dengesini kaybederek çatıdan düştü. Yaşlı adamın düştüğünü gören yakınları, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dedeoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Dedeoğlu'nun cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dedeolu'nun iki yıl önce de çatıdan düştüğü ve bir süre yoğun bakımda kaldığı öğrenildi.

Av tüfeğiyle dehşet saçtılarAdıyaman'da 3 katlı eve kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından otomobilden av tüfeği ile ateş açıldı. Saldırıda yaralanan olmadı.
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