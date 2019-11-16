2 yılda 216 kantine ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2018-2019 ile 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemlerinde 59 bin 561 okul kantinine denetim yapıldığını, bu denetimlerde mevzuata uygun olmayan 216 kantine ceza verildiğini açıkladı. Bakanlık yetkilileri, çocukların hijyenik ve güvenilir gıda tüketmesi amacıyla okullar, yaz okulları ve kamplarda bulunan kantin ve yemekhanelerin etkin bir şekilde denetlendiğini bildirdi. Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamında 26 bin 595’i MEB’e bağlı gıda işletmelerinde çalışan personel ve MEB personeli olmak üzere, toplam 45 bin 29 kişiye eğitim verildi. Öğrencilerin gıda güvenilirliği ile gıda kayıp ve israfı konusunda bilinçlendirilmesine yönelik olarak 2018’de 164 bin 788 öğrenciye, 2019’un ilk dokuz ayında ise 161 bin 474 öğrenciye ulaşıldı