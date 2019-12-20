MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 20.30 Hadi ipucu sorusu ve cevabı 20 Aralık | İçinde bulunduğumuz Süper Lig sezonuna adını veren oyuncu kimdir?
ABONE OL
20.12.2019 - 12:29 |

20.30 Hadi ipucu sorusu ve cevabı 20 Aralık | İçinde bulunduğumuz Süper Lig sezonuna adını veren oyuncu kimdir?

20.30 Hadi ipucu sorusu ve cevabı belli oldu. Bugün ikinci kez yapılacak olan Hadi canlı bilgi yarışmasının yeni ipucu sorusu 'İçinde bulunduğumuz Süper Lig sezonuna adını veren oyuncu kimdir?' İşte Hadi ipucu sorusunun cevabı.

20.30 Hadi ipucu sorusu ve cevabı 20 Aralık | İçinde bulunduğumuz Süper Lig sezonuna adını veren oyuncu kimdir?

Hadi canlı bilgi yarışmasında yarışmacılara soruları cevaplamak için 10 saniye tanınıyor. Doğru cevabı bilenler arasında önceden belirlenen ödül eşit olarak dağıtılıyor.

Hadi canlı bilgi yarışmasının uygulamasını Play Store ve App Store aracılığıyla indirerek yarışmaya katılım sağlanabiliyor. Mobil canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi hafta içi her gün 12.30 ve 20.30'da; hafta sonu ise 20.30'da oynanıyor.

Hadi canlı bilgi yarışmasının bugün 20.30'da yapılacak yarışmasında sorulacak ipucu sorusu belli oldu.

20 ARALIK HADİ İPUCU SORUSU 20.30

İçinde bulunduğumuz Süper Lig sezonuna adını veren oyuncu kimdir?

20 ARALIK HADİ İPUCU CEVABI 20.30

Cemil Usta

Milliyet'te Haftanın özeti20 Aralık 2019 haftanın özeti videosu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okyanustaki gemide kaptan öldürüldü

Okyanustaki gemide kaptan öldürüldü

SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

İndirimli olarak resmen başladı!

İndirimli olarak resmen başladı!

Doğa Koleji nasıl battı?

Doğa Koleji nasıl battı?

Sıradaki Haber