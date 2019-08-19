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19.08.2019 - 20:33

20 Ağustos hava durumu nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava sıcaklıkları

Bir süredir sağanak yağışların etkili olduğu yurt genelinde 20 Ağustos hava durumuna ilişkin arayışlar hız kazandı. Peki yarın hava durumu nasıl olacak? İşte başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Salı gününün hava sıcaklıkları...

20 Ağustos hava durumu nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava sıcaklıkları

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova çevreleri, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL 19°C, 28°C Parçalı bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA 14°C, 26°C Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 22°C, 33°C Az bulutlu

Sivas'ta, 150 ton karpuz hasadı yapıldıSivas'ta bu yıl 50 dönüm arazide deneme üretimi yapılan karpuzların hasadı gerçekleştirildi. Hasat sonrası yaklaşık 150 ton karpuz tüketiciye ulaştırılacak.
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