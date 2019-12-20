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20.12.2019 - 09:13 |

20 Aralık BİM aktüel kataloğu | BİM aktüel katalog indirimli ürünler

BİM aktüel katalog ürünleri belli oldu. Her cuma farklı ürünleri indirime koyan BİM müşterilerine avantajlar sunmaya devam ediyor. Peki, bu haftaki BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? İşte Bİm aktüel 20 Aralık 2019 katalog ve indirimdeki ürünler...

20 Aralık BİM aktüel kataloğu | BİM aktüel katalog indirimli ürünler

Türkiye'nin her yerinde mağazası bulunan BİM müşterilerine fırsatlar sunmaya devam ediyor. Her cuma yayınlanan aktüel kataloğunda bu hafta neler var? BİM aktüel 20 Aralık 2019 kataloğunu sizler için yayınlıyoruz. İşte BİM aktüel kataloğu.

BİM KAÇTA AÇILIYOR?

Türkiye'nin her bölgesinde hizmet veren BİM'in 7375 mağazası bulunuyor. BİM mağazaları haftanın 7 günü sabah saat 09:00'da açılıp 21:00'a kadar müşterilerine hizmet veriyor.

BİM AKTÜEL 20 ARALIK 2019

20 Aralık BİM aktüel kataloğu | BİM aktüel katalog indirimli ürünler

20 Aralık BİM aktüel kataloğu | BİM aktüel katalog indirimli ürünler

20 Aralık BİM aktüel kataloğu | BİM aktüel katalog indirimli ürünler

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