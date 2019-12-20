20 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte Gelinim Mutfakta haftanın birincisi...

Kanal D'nin heyecanla takip edilen yarışması Gelinim Mutfakta haftanın finalinde yine sürpriz gelişmeler yaşandı. Haftanın finali her hafta olduğu gibi tatlı günü. Gelinler Galeta Unlu Tatlı yaparak günün en yüksek puanını almaya çalıştı. Peki, bu hafta kim elendi, kim birinci oldu?

20 Aralık Günün en düşük puanını alan gelin 9 puanla Yağmur oldu. Günün en düşük ikinci puanını alan gelin ise 10 puanla Elif oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin 16 puanla Goncanur oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Haftanın en düşük puanını alan iki gelini Yağmur ve Goncanur oldu. En düşük puanı alıp elenen gelin ise 48 puanla Yağmur oldu. Goncanur 52 puan aldı.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? 5 ALTIN BİLEZİĞİN SAHİBİ

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi 68 puanla Elif oldu.