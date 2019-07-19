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19.07.2019 - 16:01

20 bin sözleşmeli öğretmenlik için tercihler ne zaman yapılacak?

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri için geri sayım başladı. 4 Temmuz'da açıklanan mülakat sonuçlarının ardından öğretmen adayları tercih sürecini bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik tercihlerinin başlayacağı tarihi duyurdu...

20 bin sözleşmeli öğretmenlik için tercihler ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak. Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihler için de geri sayım başladı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK OKUL TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak.

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak.

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