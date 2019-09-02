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02.09.2019 - 21:22| DHA

20 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Ömer Çine, tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

20 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza, 12 Ağustos'ta,  Kemer Barajı yolu Haydere mevkisinde meydana geldi. Aydın'dan Bozdoğan yönüne giden S.Ç. yönetimindeki 07 NAL 87 plakalı otomobil, Süleyman Bayındırözen'in kullandığı 09 AAC 317 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, kasksız motosiklet sürücüsü Süleyman Bayındırözen olay yerinde yaşamını yitirirken arkasındaki Ömer Çine ağır yaralandı.

Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan Çine, doktorların müdahalesine rağmen bugün öğlen saatlerinde yaşamını yitirdi. Çine'nin ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

 

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