MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri20 lise öğrencisi! Tek tek atladılar
13.11.2019 - 09:23 | | İHA

20 lise öğrencisi! Tek tek atladılar

Eyüpsultan’da bir lisede yaklaşık 20 öğrenci sivri demirlere tırmanarak kaçtı. Montu sivri demirlere takılan bir öğrenciyi arkadaşları kurtarırken tehlikeli kaçma anları kameralara yansıdı.

20 lise öğrencisi! Tek tek atladılar

Eyüpsultan Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden yaklaşık 20 öğrenci öğle saatlerinde okul duvarında bulunan sivri demirlere tırmanarak kaçtı. Yaklaşık 2 ile 2.5 metre uzunluğunda olan sivri demirlerin üzerinden atlayan öğrenciler canlarını tehlikeye attı. Bir öğrenci atladığı sırada montu demire takıldı. Bunu gören diğer öğrenciler arkadaşını kurtararak kaçmaya devam etti. Çocukların tehlikeli kaçışını gören çevredeki vatandaşlar umursamadan yollarına devam etti.

20 lise öğrencisi Tek tek atladılar

Metrobüs yoğunluğu dikkat çektiSabah saatlerinde Bakırköy-Zeytinburnu arasındaki metrobüs seferlerinde yoğunluk yaşandı. Özellikle Zeytinburnu durağındaki yoğunluk dikkat çekti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Afili Aşk yeni fragman | Ayşe'nin davranışları değişiyor

Afili Aşk yeni fragman | Ayşe'nin davranışları değişiyor

Kadın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bahar ve Arif'ten şaşırtan konuşma

Kadın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bahar ve Arif'ten şaşırtan konuşma

Ayasofya’da çıplak poz veren Belçikalı manken hakkında flaş gelişme!

Ayasofya’da çıplak poz veren Belçikalı manken hakkında flaş gelişme!

Ersay Üner kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Ersay Üner kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Sıradaki Haber