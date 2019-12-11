20 milyon insanın kişisel verisini ele geçirmişler! Şifreler, hesaplar ve banka bilgisi...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Şube ekipleri, yaptığı çalışmalarda merkezi İstanbul ve Ankara olmak üzer 4 ilde organize olup, galeri görünümündeki çağrı merkezlerinden telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini avukat olarak tanıtıp, "sigorta süreniz sizin bilginiz dahilinde uzatılmış ancak ödeme yapmamışsınız. Ödeme yapmazsanız icra takibi başlatacağız” diyerek korku saldığını tespit etmişti.

Daha önceden kredi sigortası yaptıran ya da hayat sigortası olan vatandaşlara karşı inandırıcı olmak için isim ve soy isimleriyle hitap eden şebeke mensuplarının, sahte avukat kimliği fotoğrafı ve baro kayıtları göndererek korkutup kandırdığı 55 kişiyi aynı yöntemle 700 bin lira dolandırdığını belirleyince, şebekeye geçtiğimiz hafta eş zamanlı operasyonlar düzenlemişti.

Yakalayıp gözaltına aldığı aralarında şebeke elebaşı M.A ile şebekenin kişisel verileri satın aldığı şahıs olarak belirlenen K.M.B.'nin de bulunduğu 9 şebeke üyesi önceki gün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3 şebeke üyesi ise serbest kaldı.





Polis, operasyon kapsamında ele geçirdiği şebekeye ait dijital verileri incelerken bir hard-diskte ise kendilerinin bile şaşırdığı bir bilgiye ulaştı. Şebeke elebaşının adresinde ele geçirilen hard-disk üzerinde yapılan incelemede 20 milyon insanın kişisel verisinin depolandığı tespit edildi.

Arasında, banka kayıt bilgisi, sigorta poliçe bilgisi ve sosyal medya hesaplarına ait bilgi ve şifrelerin bulunduğu Türkiye'de yaşayan her dört insandan birisine ait bilgileri koruma altına alan polis, şebekenin verileri K.M.B. den para karşılığında temin ettiği öğrenildi. Polisin, diğer 8 şebeke mensubuyla birlikte yakalanıp tutuklanan K.M.B.'nin verileri nereden nasıl temin ettiği yönündeki çalışması devam ediyor.