MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem20 takla atan aracın içinden burnu kanamadı ama aracı için ağladı!
30.10.2019 - 09:29 | | İHA

20 takla atan aracın içinden burnu kanamadı ama aracı için ağladı!

Bursa’da eve giderken direksiyon hakimiyetini kaybeden bir genç, otomobili ile 20 takla attı. Yanındaki arkadaşı ile burnu kanamadan araçtan çıkan genç, hurdaya dönen araç için hüngür, hüngür ağladı. Ayrıca kaza yerinden geçen iki motosikletli genç de aynı yerde kaza yaparak yaralandı.

20 takla atan aracın içinden burnu kanamadı ama aracı için ağladı!

Kaza merkez Nilüfer İlçesi İzmir- Bursa karayolu Bursa Büyükşehir Stadı yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde arkadaşları ile birlikte gezen 19 yaşındaki Burak S. eve dönmek isterken virajı alamayınca direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili ile birlikte 20 takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından çıkartılan Burak S. ve Kağan K.’nın yaralanmadığı görüldü. Bunun üzerine sürücü Burak S.’nin annesi ve babasının olay yerine gelmesi üzerine Burak S. babasının aracının hurdaya döndüğünü belirterek, hüngür hüngür ağlamaya başladı.

Annesine sarılıp omzunda ağlan genç, “ Araba gitti ya, araba pert oldu, şu arabanın haline bak ya, babamı çağırmayın, ne zorluklarla aldığı arabayı hurdaya çevirdim” diye konuştu.

Öte yandan kaza yerinden geçen 2 motosikletli genç kırılan cam parçalarının üzerinden geçerken direksiyon hakimiyetini kaybederek motordan düştü. Yaralanan 2 genç ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

Çakar kullanan lüks cip sürücüsüne cezaÇakar kullandığı tespit edilen lüks cip sürücüsüne 2 bin 4 lira para cezası kesildi. Vatandaşlar ise ceza kesilen cip önünde fotoğraf çekindi.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Af Yasası çıkacak mı sorusuna Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt!

Af Yasası çıkacak mı sorusuna Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt!

Grip aşısı ne zaman yaptırılır? Yan etkileri var mı?

Grip aşısı ne zaman yaptırılır? Yan etkileri var mı?

'İlk kavgayı başlatan işçi kovulur'

'İlk kavgayı başlatan işçi kovulur'

İETT otobüsü kamyoneti devirdi!

İETT otobüsü kamyoneti devirdi!

Sıradaki Haber