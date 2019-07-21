21.07.2019 - 09:38
20 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları! İşte kazandıran numaralar...
Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonuçları dün akşam belli oldu. 1237. Haftasını yaşayan Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye Kocaeli ve Osmaniye'ye çıktı. İşte 20 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi için heyecan sona erdi ve kazandıran numaralar belli oldu. MPİ resmi internet sayfası üzerinde yerini alan Sayısal Loto çekiliş sonuçları yoğun ilgi görüyor.
20 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
6 bilen kişi sayısı : 2
5 bilen kişi sayısı : 140
4 bilen kişi sayısı : 7.296
3 bilen kişi sayısı : 125.847
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 929.500,20 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.313,50 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 76,70 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,80 TL