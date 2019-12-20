20 yaşındaki eşe 20 bıçak darbesi

Ama boşanma davası açıp İstanbul’da yaşayan dedesinin yanına gitti. Boşanma davası açıldığını öğrenen Mehmet K. da İstanbul’a geldi. Eşinin Kartal’da oturan dedesinin yanında olduğunu öğrenen Mehmet K. dün ekmek bıçağı alıp, Süheyla K.’nın dışarı çıkmasını bekledi. Mehmet K. saat 10.30’da dedesinin evinden çıkan eşi Süheyla K.’yı defalarca bıçakladı. Süheyla K. sırtından ve bacaklarından aldığı 20 bıçak darbesiyle ağır yaralanıp yere yığılırken, Mehmet K. kaçtı.





Kan izinden yakalandı



İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde kurulan özel ekip, eşini bıçaklarken elini kesen Mehmet K.’nın kan izlerini takip etti ve otobüsle gittiğini tespit etti. Çevredeki kameraların kayıtlarını da inceleyen ekipler, Pendik’te bir kafeye girip oturan Mehmet K.’yı yakaladı. Çevredekilerin yardımıyla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alınan Süheyla K.’nın durumunun ise ciddi olduğu ve iç organlarının bıçak darbeleriyle zarar gördüğü öğrenildi.









‘Ne kadar yerim?’



Mehmet K.’nin kaçarken elleri kanlı bir şekilde bir bankanın güvenlik görevlisinin yanına gittiği ve “Eşimi öldürdüm, ne kadar yerim, ne yapacağım?” şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.