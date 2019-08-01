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01.08.2019 - 16:17| İHA

20 yaşındaki gençten acı haber!

Samsun’da, 20 yaşındaki bir genç serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Samsun’da son 2 günde 3'ü çocuk 4 kişinin boğularak hayatını kaybetmesi dikkati çekti.

20 yaşındaki gençten acı haber!

Olay, Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Albayrak (20), denize girmek için sabah 07.00’de evinden çıktı. Denize gittikten bir süre sonra suya giren Albayrak akıntıya kapıldı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardında sudan çıkarılan genç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Ancak şahıs burada bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahsın cansız bedeni Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON 2 GÜNDE 4 KİŞİ BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Samsun’da son 2 günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti. Dün Tekkeköy ilçesinde meydana gelen olayda 3 kuzen girdikleri derede boğularak hayatını kaybetmişti. Bugün ise denizde boğularak hayatını kaybeden şahısla birlikte Samsun’da son 2 günde yaşları 14 ve 20 arasında değişen 4 kişi hayatını kaybetmiş oldu.

 

 

Hamza'nın boğazına takılan 1 lira hastanede çıkarıldıBursa'nın İnegöl ilçesinde, Hamza K.'nin (3) boğazına takılı kalan madeni 1 lira, hastanede yapılan müdahale ile çıkarıldı.
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