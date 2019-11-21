21.11.2019 - 11:34 | | DHA
Şafak baskını! Çamaşır makinesine gizlemişler
Eskişehir’de sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik 200 polisin katıldığı şafak operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çamaşır makinesine gizlenmiş uyuşturucu maddelerinin yanı sıra hap ve kurusıkı tabancalar ve bıçaklar ele geçirildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik ‘şafak operasyonu’ düzenledi. Yaklaşık 200 polisin katıldığı operasyonda kent merkezindeki 12 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Operasyonda uyuşturucu sattığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda aralarında çamaşır makinesine gizlenmiş 638 sentetik hap, 16 gram skunk, 10,82 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 0.13 gram bonzai, ecstasy hap ile tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 3 bıçak, 49 fişek ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 3’ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma sürüyor.
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