2000/1 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Belli oldu mu?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 6 Aralık 2019'da şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile erbaş/erlere ait duyuru yayınlandı.

MSB yayınladığı duyuruda "Şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır." diye belirtti.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları Millî Savunma Bakanlığınca 24 Ocak 2020 tarihinde e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

Seçim ve sınıflandırma sonucunda; yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 30 Ocak 2020 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan ocak celp ve sevk dönemine tabi olanlar 30 Ocak 2020 tarihinde, şubat celp ve sevk dönemine tabi olanlar 26 Şubat 2020 tarihinde, mart celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 19 Mart 2020 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edileceklerdir.

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