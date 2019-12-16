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16.12.2019 - 12:23 |

Tarih yaklaşıyor! 2000/1 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Şubat ayında on binlerce kişi silahaltına alınacak. Yedek subay aday adayları, yedek astsubay aday adayları ve er olarak askerlik yapacak olanlar askerlik yerlerini ve sınıflandırma sonuçlarını araştırıyor.

Tarih yaklaşıyor! 2000/1 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Gelecek yıl şubat ayında binlerce kişi askere alınacak. Adayların heyecanı sorukta... Askeraltına alınacaklar şimdi "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak" diye sormaya başladı. İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusu...

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları Millî Savunma Bakanlığınca 24 Ocak 2020 tarihinde e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

Seçim ve sınıflandırma sonucunda; yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 30 Ocak 2020 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan ocak celp ve sevk dönemine tabi olanlar 30 Ocak 2020 tarihinde, şubat celp ve sevk dönemine tabi olanlar 26 Şubat 2020 tarihinde, mart celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 19 Mart 2020 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edileceklerdir.

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