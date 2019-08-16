2000 film posteri açık artırmada

Bundan iki yıl önce 63 yaşında ölen İngiliz poster koleksiyoncusu Anthony Duggan’ın 100 bin sterlin değerindeki koleksiyonu açık artırmaya çıkıyor. 16 yaşından ölene dek iyi bir sinema seyircisi olan ve yılda ortalama 200 film seyreden, Londra’da altyapı tesisatçısı olarak çalışan Duggan’ın 2000’e yakın posteri arasında 1977 tarihli “Star Wars”, 1980 tarihli “The Shining”, 1982 tarihli “Creep” bulunuyor. Müzayede 23 Ağustos’ta Ewbank Müzayede Evi tarafından gerçekleştirilecek.

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