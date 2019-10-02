2002 sonrası 215 bin yapı denetimden geçti

Bu kapsamda vatandaşlardan 3 binin üzerinde ihbar geldi. İlk etapta 114 okul ve eğitim kurumu için hasar tespit talebinde bulunuldu. Bu çalışmalar sonucunda; 85 okul hasarsız, 20 okul az hasarlı, dokuz okul ağır hasarlı olarak tespit edildi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ağır hasarlı okullar yıkılarak yerlerine yenileri yapılacak. Hafif hasarlı okullarda ise güçlendirme çalışmaları yapılacak.



60 günde yıkılıyor



Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri veya idareler raporları inceliyor, eksik veya yanlış hususların bulunması halinde raporlar ilgilisine iade ediliyor. Uygun bulunan tespitlere ilişkin şerh bildirimi ilgili tapu müdürlüğüne iletiliyor, “riskli yapı” şerhi işlenerek ev sahiplerine tebligat gönderiliyor. 15 gün içinde riskli yapı tespitine karşı müdürlüğe itiraz dilekçesi verilebiliyor. Yapının riskli olduğu kabul edilirse bina 60 gün içinde içinde yıkılıyor.



215 bin denetim



Yapı Denetim ve Deprem Mühendisleri Derneği verilerine göre İstanbul’da 2002’den itibaren 215 bin 566 yapı denetimden geçerek ruhsat aldı. Verilere göre İstanbul’da 384 yapı denetim firması 39 laboratuvarda denetimlerine devam ediyor. Binalarda çatlak, döşemelerde seyim, zeminde çökme olmuşsa bu binaların ivedilikle incelenmesi gerektiğini söyleyen Dernek Genel Başkanı Nazmi Şahin, “İstanbul’da denetimi devam eden bina sayısı 68 bin 795. Metrekare olarak da 166 milyon 680 bin 526 metrekare denetleniyor. Yapı denetimden geçip yıkılan, hasarlı binamız yok” dedi.



RİSK DURUMU NASIL ÖĞRENİLEBİLİR?



Vatandaşlar, oturduğu binanın risk durumunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetki verilen kuruluşlar aracılığıyla öğrenebiliyor. Riskli yapı tespiti için yapı maliki veya kanuni temsilcisinin dilekçe, güncel tapu durum belgesi ve kimlik belgesinin fotokopisi ile Bakanlıkça lisanslandırılmış kurum veya kuruluşlara başvuru yapması gerekiyor.



