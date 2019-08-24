24.08.2019 - 18:47
2006 yılından beri "James Bond" karakterini hangi oyuncu canlandırıyor? 24 Ağustos ipucu sorusu
Bir online bilgi yarışması için daha heyecan başladı. Her gün binlerce kişinin şansını denediği yarışmanın bu akşamki ipucu sorusu James Bond karakteri ile ilgili oldu. İşte merakla araştırılan 24 Ağustos ipucu sorusu cevabı...
Online bilgi yarışmalarından birinde daha günün sorusu belli oldu. Bu akşam 20:30'da oynanacağı açıklanan yarışmanın bu akşamki ipucu sorusu dünyaca ünlü sinema karakteri James Bond'a ilişkin soruldu. İşte 24 Ağustos ipucu sorusu ve cevabı...
SORU
2006 yılından beri "James Bond" karakterini hangi oyuncu canlandırıyor?
CEVAP
Daniel Craig