2006 yılından beri "James Bond" karakterini hangi oyuncu canlandırıyor? 24 Ağustos ipucu sorusu

Online bilgi yarışmalarından birinde daha günün sorusu belli oldu. Bu akşam 20:30'da oynanacağı açıklanan yarışmanın bu akşamki ipucu sorusu dünyaca ünlü sinema karakteri James Bond'a ilişkin soruldu. İşte 24 Ağustos ipucu sorusu ve cevabı...



SORU



2006 yılından beri "James Bond" karakterini hangi oyuncu canlandırıyor?



CEVAP



Daniel Craig