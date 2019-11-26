MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri2011 KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 8 tutuklama
26.11.2019 - 16:01 | | AA

2011 KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 8 tutuklama

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2011 yılı sorularını FETÖ mensuplarına dağıttığı gerekçesiyle gözaltına alınan 82 şüpheliden 8'i tutuklandı.

2011 KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 8 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca KPSS 2011 yılı sorularını FETÖ mensuplarına dağıttığı iddia edilen 121 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri 82 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 74'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerden 36'sının firari, 3'ünün ise başka dosyalardan tutuklu oldukları öğrenildi.

Şüphelilerin, "silahlı terör örgütü üyeliği" "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

 

Depremi hisseden kedi böyle kaçtıArnavutluk’ta 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bir evde deprem sırasında kayıtta olan kameraya yansıyan kedi depremden saniyeler önce kaçtı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2011 KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 8 tutuklama

2011 KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 8 tutuklama

Akçakale Sınır Kapısı'ndan geçen 250 Suriyeli, Tel Abyad'a döndü

Akçakale Sınır Kapısı'ndan geçen 250 Suriyeli, Tel Abyad'a döndü

Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Kırmızı bülten ile aranan terörist Kilis'te yakalandı

Kırmızı bülten ile aranan terörist Kilis'te yakalandı

Sıradaki Haber