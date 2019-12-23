2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği mülakat sonuçları açıklandı mı?

2020 Yılında bekçilik görevine başlamak isteyenler, 2019 Yılında uygulanan bekçilik sınavlarına katılım sağladı. 2019 yılının bitmesine az bir süre kala ve 2020 yılının başlamasına kısa süre kala, bekçi adayları, sonuçlar için meraklanıyor. Aralık ayında açıklanması beklenilen bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? PA ve EGM duyuru yayımladı mı?

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği mülakat sonuçları ile ilgili bir duyuru yayımlanmadı. Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bekçilik sonuçlarına ilişkin duyuru yayımladığında haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.

SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI



1. Yapılan sınavda başarılı olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların; ilgili Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Sağlık Kurulu Raporları aldırılmak üzere hastaneye sevkleri yapılacaktır.



2. Sağlık şartları bakımından Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır. Ataması yapılanlardan, feragat edenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi (ilan tarihinden itibaren 15 iş günü) içerisinde görevine başlamayanların atamaları ise iptal edilecektir.



3. Ataması yapılan aday memurlar arasından feragat edenler ile kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine, her il ve ilçe kontenjanı için ayrı ayrı düzenlenen yedek listesinin başından başlanarak sırası ile yedek aday çağrılacaktır.