2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların sınav günü belirlendi. Polis Akademisi tarafından belirlenen o gün merakla araştırılıyor.

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı ne zaman?

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı, 24 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 14.00’da uygulanacak.

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