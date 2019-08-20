20.08.2019 - 12:48
2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı ne zaman?
Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı hakkında duyuru yapıldı. Bekçi adayları ise arayışa koyuldu. Bekçilik sınav tarihlerini araştıran adaylar merakla sorguluyor. 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı ne zaman?
2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların sınav günü belirlendi. Polis Akademisi tarafından belirlenen o gün merakla araştırılıyor.
2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı ne zaman?
2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı, 24 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 14.00’da uygulanacak.
SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Karı kocanın yaşadığı evden tonlarca çöp çıktı!İstanbul Ataşehir ‘de Zeynep ve Halil Ayaztekin çiftinin evlerinde yaklaşık 5 yıldır biriktirdiği tonlarca çöpten rahatsız olan bina sakinleri durumu belediyeye bildirdi. Gelen ekipler tarafından binanın iki katında biriktirilen çöpler kamyonlara yüklenerek tahliye edildi, ardından binada ilaçlama çalışması yapıldı.