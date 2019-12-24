2019 - 2020 1. DÃ¶nem AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Lisesi sÄ±nav sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± mÄ± aol.meb.gov.tr

2019 - 2020 1. Dönem AçÄ±k ÖÄŸretim Lisesi sÄ±nav sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ± mÄ±? aol.meb.gov.tr
2019 - 2020 EÄŸitim yÄ±lÄ±nÄ±n 1. DÃ¶nem AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Lisesi sÄ±navlarÄ± uygulandÄ±. 7 AralÄ±k Cumartesi ve 8 AralÄ±k Pazar gÃ¼nleri uygulanan AÃ–L sÄ±nav sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± mÄ±? AÃ§Ä±k lisede okuyan Ã¶ÄŸrenciler, baÅŸarÄ± puanlarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in can atÄ±yor. Peki AÃ–L sÄ±nav sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± mÄ±? GÃ¶zler Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda...
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan uygulanan AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Lisesi'nin 1. DÃ¶nem sÄ±navlarÄ± geride kaldÄ±. Yeni eÄŸitim yÄ±lÄ±nda kayÄ±t yenileme iÅŸleminden sonra AÃ–L sÄ±navlarÄ±na katÄ±lan Ã¶ÄŸrenciler, sÄ±nÄ±f atlamayÄ± hedefliyor. Peki MEB, AÃ–L sÄ±nav sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ± mÄ±? AralÄ±k ayÄ±nÄ±n ilk haftasÄ±nda tamamlanan AÃ–L 1. DÃ¶nem sÄ±navlarÄ±ndan sonra Ã¶ÄŸrenciler, sonuÃ§lar iÃ§in ' http://aol.meb.gov.tr/ ' adresine akÄ±n ediyor.
AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Lisesi sÄ±navlarÄ± 07 AralÄ±k 2019 Cumartesi 1. Oturum Saat 9.30'da, 2. Oturum Saat 14.00'de uygulanmÄ±ÅŸtÄ±. 08 AralÄ±k 2019 Pazar gÃ¼nÃ¼ ise AÃ–L 1 DÃ¶nem sÄ±navlarÄ±nÄ±n 3. Oturumu Saat 09.30'da gerÃ§ekleÅŸti.
AÃ–L SINAV SONUÃ‡LARI AÃ‡IKLANDI MI?
AÃ§Ä±k Ã–ÄŸretim Lisesi sÄ±nav sonuÃ§larÄ± henÃ¼z aÃ§Ä±klanmadÄ±. AÃ–L sÄ±nav sonuÃ§larÄ± ile ilgili aol.meb.gov.tr adresi Ã¼zerinden duyuru yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±nda haberimizin iÃ§eriÄŸinde yer vereceÄŸiz.
2019 - 2020 SINAV TAKVÄ°MÄ°
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