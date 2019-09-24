24.09.2019 - 12:18 |
2019-2020 Tatil tarihleri! Okullar ne zaman kapanacak? 15 Tatil ve Ara tatiller ne zaman?
2019-2020 Eğitim - öğretim yılının 15 Tatil ve ara tatil tarihleri merak konusu oldu. Okula başlayan milyonlarca öğrenci, okullar ne zaman kapanacak sorusunu birbirine yöneltiyor. Milli Eğitim Bakanlığı ise bu soruya açıklık getirdi ve 15 tatil ne zaman ve ara tatil ne zaman sorularının yanıtını verdi.
Okula başlayan öğrenciler tarafından en çok merak edilen konular tatil tarihleri oluyor. Bu yılın tatil tarihleri MEB tarafından belirlendi. Öğrenciler ise bu tarihleri öğrenebilmek için arayışa koyuldu. Yeni eğitim yılının 15 tatil tarihi ve arar tatil tarihleri haberimizde...
15 TATİL NE ZAMAN? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
9 Eylül 2019 Tarihinde başlayan Eğitim yılının ilk dönemi 17 Ocak 2019 tarihinde sona erecek ve yarıyıl tatili başlayacak.
3 Şubat 2019 Tarihinde ise ikinci dönem başlayacak.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Bu yıl ilke kez uygulanacak olan ara tatillerin ilki 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında yaşanacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak.
Bahçeli'nin ameliyatına girmişti! O cerraha şokİstanbul Kadıköy’de Kalp Cerrahı Dr. Yılmaz Zorman’ın evine giren 3 kadın hırsız, içerisinde yaklaşık 50 bin TL ile döviz ve ziynet eşyalarının bulunduğu çelik kasayı bavula yerleştirip çaldı. Şüpheliler güvenlik kamerasına yansırken, Dr. Zorman'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2016 yılındaki kalp kapakçığı ameliyatına da girdiği belirtildi.