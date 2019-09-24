2019-2020 Tatil tarihleri! Okullar ne zaman kapanacak? 15 Tatil ve Ara tatiller ne zaman?

Okula başlayan öğrenciler tarafından en çok merak edilen konular tatil tarihleri oluyor. Bu yılın tatil tarihleri MEB tarafından belirlendi. Öğrenciler ise bu tarihleri öğrenebilmek için arayışa koyuldu. Yeni eğitim yılının 15 tatil tarihi ve arar tatil tarihleri haberimizde...

15 TATİL NE ZAMAN? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

9 Eylül 2019 Tarihinde başlayan Eğitim yılının ilk dönemi 17 Ocak 2019 tarihinde sona erecek ve yarıyıl tatili başlayacak.

3 Şubat 2019 Tarihinde ise ikinci dönem başlayacak.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Bu yıl ilke kez uygulanacak olan ara tatillerin ilki 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında yaşanacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak.