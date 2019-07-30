2019-2020 Yılı okullar ne zaman başlayacak? Yeni ara tatiller ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihini belirledi. Milyonlarca öğrencinin merakla araştırdığı okulların açılacağı tarih yoğun ilgi görmeye başladı. İşte merak edilen o gün...
Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 Eğitim yılıyla birlikte yeni ara tatillerin ekleneceğini duyurmuştu. Milyonlarca öğrenci ise yeni ara tatillerin ne zaman yaşanacağını merak ediyor. İşte 2019-2020 Eğitim yılının başlangıç tarihi ve yeni ara tatil için kararlaştırılan tarihleri haberimizde...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2019-20202 Eğitim yılı 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.
YENİ ARA TATİLLER NE ZAMAN?
İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.
1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.
İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.
13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.