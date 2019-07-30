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30.07.2019 - 12:13

2019-2020 Yılı okullar ne zaman başlayacak? Yeni ara tatiller ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihini belirledi. Milyonlarca öğrencinin merakla araştırdığı okulların açılacağı tarih yoğun ilgi görmeye başladı. İşte merak edilen o gün...

2019-2020 Yılı okullar ne zaman başlayacak? Yeni ara tatiller ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 Eğitim yılıyla birlikte yeni ara tatillerin ekleneceğini duyurmuştu. Milyonlarca öğrenci ise yeni ara tatillerin ne zaman yaşanacağını merak ediyor. İşte 2019-2020 Eğitim yılının başlangıç tarihi ve yeni ara tatil için kararlaştırılan tarihleri haberimizde...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-20202 Eğitim yılı 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

YENİ ARA TATİLLER NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.

13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

 

Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşatmışlardıPendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in tahliyesine karar verildi. Kararın ardından hamile kadın gözyaşı döktü.
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