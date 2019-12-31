2019 amorti rakamları! Amorti rakamları ne zaman belli olacak?

Amorti rakamları Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin gerçekleştirildiği gün ve gecelerde sıkça araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Amorti olarak bilinen şey aslında kişinin aldığı bilet tutarını Milli Piyango İdaresinden geri alması anlamını taşıyor. Peki Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde bu yılın amorti rakamları ne olacak? Amorti rakamları saat kaçta açıklanacak?

2019 AMORTİ RAKAMLARI

31 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen Yılbaşı özel çekilişinde amorti isabet eden rakamlar 4-9 olarak açıklanmıştı

AMORTİ RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye ve amorti çekilişi bu akşam saat 20:00- 21:00'de gerçekleştirilecek. Amorti isabet eden numaralar açıklandığı andan itibaren haberimiz anlık olarak güncellenecektir

Yılbaşında amorti denince...

Bildiğiniz üzere her sene yılbaşında milli piyango çekilişi olur ve büyük ikramiye dağıtılır. Milli piyango biletinin son rakamına göre milli piyango dairesi amorti ikramiye dağıtır. Bu amorti ikramiye ise aldığınız biletin parasına eşittir. Buradan anlayacağınız üzere biletinizdeki son rakam milli piyango çekilişindeki rakam ile aynı ise verdiğiniz biletin parasını almaya hak kazanırsınız ve ne kâr ne de zarar etmiş olursunuz. Sözcüğün tanımı tam da buradadır. Yani verdiğiniz parayı geri alıyorsunuz ve ne kâr ne de zarar etmiş oluyorsunuz. Yatırımınızı amorti etmiş oluyorsunuz.

Halk arasında amorti denince...

Amorti halk arasında çok sık kullanılan bir sözcük. Bir kafede otururken, yolda yürürken veya otobüsteyken duyabilirsiniz. Örneğin ev alan bir kimse evini kiraya verebilir. Burada ev sahibi evini yıllarca kiraya verecek olup aldığı kiraların evin fiyatı için ödediği parayı kaç senede karşılayacağı süresi amorti süresi olmaktadır. Yolda kredi kartı tanıtımı yapan insanlar da kredi kartı başvurusu almak için bu kelimeyi kullanır. Bu konuda yıllık kart aidatınızı kart ile kazandığınız puanlar ve hediyeler ile amorti edebilirsiniz gibi cümleler duyabilirsiniz...

AMORTİ SONUÇLARI BURADA OLACAK! TIKLA-AMORTİ SONUCU SORGULA

Günümüzde birçok insan bankadan borç almakta veya tahvil yolunu seçmektedir. Amortinin ticari terimi de burada devreye girer. Genel olarak tanımı şu şekilde yapılmaktadır: Bir kimsenin nakit olarak tahvilin tamamını birden ödemesi ve böylece faiz işlemesini önlemesi.

Amorti yapılırsa ticaret açısından önemli bir hamleye gidilmiş denebilir. Tahvili tamamen veya parça parça bir şekilde kapatma olduğu için tahvili olan kişiye avantaj sağlamaktadır. Sadece tahvil değil borcu olan kimse için de amortinin avantajları vardır. Var olan borcu parça parça bir şekilde kapatarak, borcu olan kişiye de rahat bir ödeme planı sunmaktadır. Borcu olan kişi için bu durum bir rahatlık yaratmaktadır ve borcunu kolay bir şekilde ödemektedir.