2019 AÖF yeni kayıt harç ücretleri ne kadar? AÖF kayıt yenileme harç parası (kayıt ücreti) hangi bankaya yatırılıyor?

YKS tercihleirnde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ni tercih eden üniversite adayları için maraton dün başladı. İnternet başvuru işlemleri 2-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak. İnternetten başvuru yapmayan adaylar ise kayıt yaptıramayacak. Adaylar bir yandan başvuruların nasıl yapılacağını kontrol ederken bir yandan da "2019 AÖF yeni kayıt harç ücretleri ne kadar?" sorusunu yöneltiyor.

AÖF kayıt ücretleri Ziraat Bankası'ndan yapılırken tablo harç tablosu aşağıdaki gibidir:









Kayıt Yenileme;

Kayıt yeniletecek öğrenciler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit 220,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit 240,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir

AÖF YENİ KAYIT NE ZAMAN?

YKS sonuçlarının ardından tercihler 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. On binlerce kişi AÖF'ü tercih ettiler. Şimdi özellikle 1. sınıf öğrencileri kayıtların ne zaman yapılacağını sorguluyor. AÖF yeni kayıt 02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayıp, 13 Eylül 2019 Cuma günü saat 17.00'de sona erecektir.

AÖF YENİ KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?

İnternetten başvuru yapmayan adaylar kayıt yaptıramaz. İnternetten başvuru yapmak kayıt için yeterli değildir.

13 Eylül 2019 tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için başvurunuzu son günleri beklemeden yapınız. İnternetten başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.

Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir.

İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından veya aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada kayıt yenileme başvurularının 7 Ekim tarihinde başlayacağı ve 18 Ekim’de sona ereceği belirtildi.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı ile Kayıt yenileme ekranı üzerinden gerçekleştirilecektir. Kayıt işlemini gerçekleştiren adaylar 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapabilecektir. Bir önceki kayıt yenilemede adayların kayıt yenileme işlemlerini Ziraat Bankası ATM'lerinden veya mobil bankacılık ile gerçekleştirileceği duyurulmuştu.