2019 bursluluk sınav sonuçları belli oldu! (2 Haziran İOKBS sonuç sorgulama ekranı)

Binlerce öğrencinin büyük bir merakla beklediği 2019 bursluluk sınav sonuçlarına ilişkin müjdeli haber geldi ve 2 haziran 2019 bursluluk sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. İşte İOKBS sonuç sorgulama ekranı...

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLİYOR?

İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı ise belli değil.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

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