22.07.2019 - 21:27
2019 bursluluk sınav sonuçları belli oldu! (2 Haziran İOKBS sonuç sorgulama ekranı)
Öğrenciler tarafından heyecanla beklenen 2019 bursluluk sınav sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2019 İOKBS sonuçları ile ilgili sonuç sorgulama ekranına haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz. İşte ayrıntılar...
Binlerce öğrencinin büyük bir merakla beklediği 2019 bursluluk sınav sonuçlarına ilişkin müjdeli haber geldi ve 2 haziran 2019 bursluluk sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. İşte İOKBS sonuç sorgulama ekranı...
SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLİYOR?
İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı ise belli değil.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
Trump: 10 milyon insanı öldürmek istemiyorumABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan o durumda yeryüzünden silinirdi. Böyle bir savaş 10 günde biterdi ancak bu yolu seçmek istemiyorum." dedi.